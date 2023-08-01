Москвичам предрекли 34-градусную жару

Вильфанд: температура в Москве поднимется до 34 градусов

Ближайшие дни станут самыми жаркими в сезоне для Московского региона. Жару в столице предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В пятницу 4 июля температура в Москве поднимется до 28-30 градусов Цельсия, а в субботу — до 30-32 градусов. Пик жаркой погоды придется на воскресенье и понедельник. «В эти дни ожидается до плюс 29-34 градуса. Конечно, это опасная погода для москвичей», — заявил Вильфанд.

Метеоролог добавил, что после понедельника температура в столице значительно понизится. По его словам, из-за резкой смены температуры такая погода может показаться жителям «настоящим обвалом холода», однако на самом деле ситуация придет к климатической норме.

Ранее Вильфанд оценил перспективу прихода в Россию супертайфуна «Доксури», который вызвал сильные ливни в Китае. Эксперт считает, что стихийное бедствие, обрушившееся на другую страну, не грозит российским регионам. Он отметил, что циклон мог бы добраться до России только в том случае, если бы зародился в океане.