Трамп связал нападки на себя с начавшейся прокси-войной США и России

Трамп: обвинения меня в связях с Москвой привели США к прокси-войне с Россией

Массовая истерия вокруг «сфабрикованных данных» о вмешательстве Москвы в ход предвыборной кампании в 2016 году привели США к прокси-войне с Россией. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в колонке для Newsweek.

Политик связал нападки на себя и свою избирательную кампанию с ухудшением отношений между Россией и США. «В критический момент, когда нам следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию прямо в руки Китая», — указал он.

Трамп обратил внимание, что работал над улучшением отношений с Москвой, но теперь США ведет прокси-войну, «подпитываемую затянувшимися фантазиями бреда "Рашагейт"». «Украина полностью разорена. Неисчислимое количество людей убито. И мы вполне можем закончить третьей мировой войной», — заключил экс-президент.

Ранее суд в Джорджии отказал Трампу по нескольким ходатайствам в деле о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Ходатайство политика о запрете использования доказательств со стороны прокуратуры, которые были получены от большого жюри присяжных, было отклонено за недостаточностью оснований. Ходатайство о дисквалификации окружного прокурора от демократов Фани Уиллис также отклоняется.

Трамп обвинял Уиллис в организации политической «охоты на ведьм» против него с целью уменьшить его шансы на президентских выборах 2024 года.