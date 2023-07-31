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18:10, 31 июля 2023Мир

Суд в Джорджии отказал Трампу по нескольким ходатайствам

Суд отказал Трампу в исключении доказательств по делу вмешательства в выборы

Фото: Lindsay DeDario / Reuters

Суд в Джорджии отказал бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по нескольким ходатайствам в деле о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Ходатайство политика о запрете использования доказательств со стороны прокуратуры, которые были получены от большого жюри присяжных, было отклонено за недостаточностью оснований. Ходатайство о дисквалификации окружного прокурора от демократов Фани Уиллис также отклоняется.

Трамп обвинял Уиллис в организации политической «охоты на ведьм» против него с целью уменьшить его шансы на президентских выборах 2024 года.

Ранее большое жюри южного округа штата Флорида предъявило Трампу два новых пункта обвинения по делу о хранении секретных документов. Утверждается, что Трамп пытался удалить кадры с камеры видеонаблюдения, на которых его помощники перемещают коробки с секретными документами в поместье Мар-а-Лаго.

На фоне расследования Трамп жаловался на беспрецедентное давление на своих юристов со стороны судебной системы США. Он также отметил, что любой защищающий его юрист «либо глупец, либо великий американский патриот».

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    Алина Гончарова
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