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16:21, 1 августа 2023Экономика

Сокращению товарооборота между Россией и Турцией нашли два объяснения

Экономист Масленников: отмена зерновой сделки повлияла на экспорт из РФ в Турцию

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ситуацию с существенным снижением экспорта из России в Турцию до уровня досанкционного 2021 года можно объяснить с точки зрения политики и экономики, рассказал экономист, политолог Никита Масленников. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины, повлиявшие на сокращение товарооборота между двумя странами.

«Конечно же, сказывается ситуация с зерновой сделкой и сокращением этого вида экспорта. Турция постепенно превращалась в некий зерновой хаб. Если раньше это шло в Турции, а потом из нее уходило другим странам, то сейчас ситуация с поставками изменилась», — сказал он, комментируя политическую сторону вопроса.

По словам Масленникова, с экономической точки зрения сокращение товарооборота во многом связано с положением лиры, турецкой национальной валюты, на международном рынке.

«Конечно же, повлияла и валютно-финансовая ситуация. Лира достаточно слабая сейчас, она несколько раз достаточно сильно летела вниз, а Центральный банк Турции был вынужден повышать ключевую ставку, чего он раньше не делал», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что экспорт в Турцию из России в июне 2023 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 43 процента, что стало минимальным месячным показателем с досанкционного 2021 года.

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен несколько раз, однако 17 июля российская сторона сообщила о выходе из соглашения.

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    Кирилл Садовский
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