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14:01, 1 августа 2023Бывший СССР

На Украине захотели защитить чувства ЛГБТ-сообщества

Совет по вопросам ТВ Украины захотел создать словарь дискриминационной лексики

Фото: Вадим Джувага / Wikimedia Commons

Создать словарь дискриминационной лексики, чтобы защитить «чувствительные» сообщества, захотели в украинском Национальном совете по вопросам телевидения и радио. Об этом сообщила его глава Ольга Герасимьюк, передает «Страна.ua».

К таким объединениям, по словам Герасимьюк, относятся этнические, национальные, ЛГБТ-сообщества. Кроме того, к ним можно отнести сообщества ветеранов и людей с инвалидностью.

«Мы должны формировать медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам», — сказала Герасимьюк.

Ранее британская газета The Telegraph рассказала, что примерно 50 тысяч ЛГБТ-солдат воюют в рядах Вооруженных сил Украины. По данным издания, украинские бойцы нетрадиционной ориентации надеются, что их служба во время конфликта будет способствовать легализации однополых браков в стране.

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    Алевтина Запольская
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