В Британии рассказали о 50 000 ЛГБТ-солдатах в рядах ВСУ

Telegraph: 50 000 ЛГБТ-солдат воюют в рядах ВСУ в надежде на легализацию однополых браков

Около 50 000 ЛГБТ-солдат воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала британская газета The Telegraph.

Издание сообщает, что украинские бойцы нетрадиционной ориентации надеются, что их служба во время конфликта поспособствует легализации однополых браков в стране.

«Когда ты будучи геем и медиком эвакуируешь кого-то, раненые не требуют прекратить эвакуацию и дождаться другого медика», — рассказала 36-летняя Алина Сарнацкая, находящаяся в части ВСУ в Донбассе.

Ранее Эстония стала первой постсоветской страной, узаконившей однополые браки. Сам нормативный акт вступит в силу с 1 января 2024 года, он позволит совершеннолетним лицам вступать в брак вне зависимости от их пола.