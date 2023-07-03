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12:10, 3 июля 2023Бывший СССР

В Британии рассказали о 50 000 ЛГБТ-солдатах в рядах ВСУ

Telegraph: 50 000 ЛГБТ-солдат воюют в рядах ВСУ в надежде на легализацию однополых браков

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Около 50 000 ЛГБТ-солдат воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала британская газета The Telegraph.

Издание сообщает, что украинские бойцы нетрадиционной ориентации надеются, что их служба во время конфликта поспособствует легализации однополых браков в стране.

«Когда ты будучи геем и медиком эвакуируешь кого-то, раненые не требуют прекратить эвакуацию и дождаться другого медика», — рассказала 36-летняя Алина Сарнацкая, находящаяся в части ВСУ в Донбассе.

Ранее Эстония стала первой постсоветской страной, узаконившей однополые браки. Сам нормативный акт вступит в силу с 1 января 2024 года, он позволит совершеннолетним лицам вступать в брак вне зависимости от их пола.

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    Алевтина Запольская
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