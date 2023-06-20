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12:53, 20 июня 2023Бывший СССР

Однополые браки узаконили в Эстонии

Парламент Эстонии узаконил однополые браки, документ вступит в силу 1 января 2024 года

Фото: Sofia Hernandez / Unsplash

Однополые браки узаконили в Эстонии, соответствующий документ 20 июня 2023 года принял парламент прибалтийской республики, сообщает ТАСС.

Начиная с 1 января 2024 года в Эстонии вступит в силу нормативный акт, позволяющий вступать в брак совершеннолетним лицам вне зависимости от их пола.

Кроме того, теперь в Эстонии супруг может усыновить ребенка своего однополого партнера, если на то даст согласие биологический родитель этого ребенка.

Таким образом, в Таллине решили сохранить принцип, по которому права и обязанности на несовершеннолетнего принадлежат в первую очередь его фактическим родителям.

4 мая 2023 года Министерство социальных дел Эстонии направило на межведомственное согласование законопроект, который может разрешить совершеннолетним заключать брак независимо от пола. В сообщении ведомства утверждалось, что разработанные поправки будут вносить изменения в том числе в закон о семье.

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    Алевтина Запольская
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