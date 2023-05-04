В Эстонии захотели признать однополые браки

Министерство социальных дел Эстонии подготовило законопроект, разрешающий однополые браки

Министерство социальных дел Эстонии направило на межведомственное согласование законопроект, который может разрешить двоим совершеннолетним заключать брак независимо от пола. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В сообщении ведомства говорится, что разработанные поправки будут вносить изменения в том числе в закон о семье. В настоящее время в Эстонии можно заключать традиционный брак, однако в будущем создавать семью разрешат и «двоим физическим лицам независимо от их пола».

По словам министра Сигне Рийсало, принятие закона о совместном проживании в 2014-м стало важным шагом к обеспечению равных возможностей для граждан Эстонии. При этом полная реализация закона требовала принятия многочисленных актов, из-за чего вопрос постоянно откладывался. Рийсало добавил, что теперь в стране закончат «путаницу»: эстонские власти захотели ввести принцип брачного равенства, позволяющего в том числе заключать однополые браки.