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15:41, 4 мая 2023Бывший СССР

В Эстонии захотели признать однополые браки

Министерство социальных дел Эстонии подготовило законопроект, разрешающий однополые браки

Фото: Stanley Dai / Unsplash

Министерство социальных дел Эстонии направило на межведомственное согласование законопроект, который может разрешить двоим совершеннолетним заключать брак независимо от пола. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В сообщении ведомства говорится, что разработанные поправки будут вносить изменения в том числе в закон о семье. В настоящее время в Эстонии можно заключать традиционный брак, однако в будущем создавать семью разрешат и «двоим физическим лицам независимо от их пола».

По словам министра Сигне Рийсало, принятие закона о совместном проживании в 2014-м стало важным шагом к обеспечению равных возможностей для граждан Эстонии. При этом полная реализация закона требовала принятия многочисленных актов, из-за чего вопрос постоянно откладывался. Рийсало добавил, что теперь в стране закончат «путаницу»: эстонские власти захотели ввести принцип брачного равенства, позволяющего в том числе заключать однополые браки.

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Варвара Кошечкина
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