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17:16, 13 апреля 2023Бывший СССР

Власти Эстонии захотели узаконить однополые отношения

Правительство Эстонии пересмотрит закон о семье для узаконивания однополых отношений

Фото: Janis Laizans / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас захотела пересмотреть закон о семье в соответствии с западными ценностями и узаконить однополые отношения. Ее слова передает эстонское издание ERR.

«Мы успешная западная страна и хотим принадлежать к североевропейскому ценностному пространству», — заявила Каллас, выступая перед депутатами. По ее словам, несмотря на конфликт на Украине, «люди встречаются, влюбляются, съезжаются», поэтому власти страны займутся равенством людей перед законом о браке.

«Закон о сожительстве, наконец, станет тем, чем он задумывался с самого начала, — нейтральным в гендерном отношении законом, регулирующим сожительство», — пообещала глава правительства.

12 апреля парламент Эстонии утвердил Каллас в должности главы правительства и дал ей право на формирование кабинета министров.

В 2020 году Евросоюз призвал все страны объединения узаконить однополые браки. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «зоны, свободные от представителей сообщества ЛГБТ, — это зоны, свободные от человечности».

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Алевтина Запольская
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