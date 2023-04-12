Каллас снова заняла пост премьер-министра Эстонии

Парламент Эстонии утвердил Каллас в качестве премьер-министра

Парламент Эстонии утвердил в качестве премьер-министра республики Каю Каллас и предоставил ей полномочия по формированию нового кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатуру Каллас поддержали 59 членов Рийгикогу, против выступили 38 депутатов.

10 апреля Каллас заявила об уходе в отставку после прошедших в стране парламентских выборов. Ее правительство также уходит в отставку.

Члены оппозиционных партий 11 апреля не дали сформировать новое правительство — они увеличили время заседания, задавая вопросы. У коалиции не было необходимого перевеса в парламенте, поэтому оппозиция затянула этот процесс.