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19:47, 10 апреля 2023Бывший СССР

Премьер Эстонии Каллас заявила об уходе в отставку

Премьер Эстонии Каллас уйдет в отставку, чтобы снова возглавить правительство страны
СюжетМинобороны:
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об уходе в отставку после прошедших в стране парламентских выборов. После сложения полномочий она снова возглавит правительство, передает РИА Новости.

«Кая Каллас заявила об отставке, выступая на первом заседании нового состава парламента», — сказано в сообщении пресс-службы парламента Эстонии. Ее правительство также уходит в отставку.

Реформистская партия, которую возглавляет Каллас, победила на парламентских выборах 5 марта. Депутаты партии получили 37 из 101 места в законодательном органе. В новый кабмин войдут 13 министров вместо 15.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что допускает возможность закупки снарядов для последующей передачи Украине вне Европейского союза. Он отметил, что такой вариант рассматривается, если европейские государства не смогут производить достаточно боеприпасов.

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Виктория Кондратьева
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