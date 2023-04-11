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19:26, 11 апреля 2023Бывший СССР

В Эстонии оппозиция помешала утвердить полномочия кандидата в премьеры

В Эстонии оппозиция помешала парламенту утвердить полномочия кандидата в премьеры Каллас
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Johanna Geron / Reuters

В Эстонии члены оппозиционных партий помешали парламенту утвердить полномочия кандидата в премьер-министры страны Каи Каллас. Об этом сообщает Delfi.

Уточняется, что депутаты оппозиции не дали сформировать новое правительство, они увеличили время заседания, задавая вопросы. «Нужно было продлить заседание для обсуждения этого внесенного в повестку дня пункта. Но сделать это можно было только в случае, когда за это проголосовало бы квалифицированное большинство находящихся в зале заседаний», — сказано в сообщении.

Однако у коалиции не было необходимого перевеса в парламенте, поэтому оппозиция затянула этот процесс. Каллас назвала произошедшее «маленьким мастер-классом по издевательству». По ее мнению, оппозиционные депутаты поступили «низко».

Ранее Каллас заявила об уходе в отставку после прошедших в стране парламентских выборов. Как сообщалось, после сложения полномочий она должна снова возглавить правительство Эстонии. Реформистская партия, которую возглавляет Каллас, победила на парламентских выборах 5 марта. Депутаты партии получили 37 из 101 места в законодательном органе.

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Кристина Есикова
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