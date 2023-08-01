Поджог военкомата в российском городе попал на видео

Забросавшие коктейлями Молотова военкомат в Улан-Удэ люди попали на видео

В Улан-Удэ мужчина и женщина забросали здание военкомата коктейлями Молотова. Видео, снятое очевидцами, публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мужчина вынимает из пакета в руках женщины бутылки с зажигательной смесью и кидает в здание. Начинается пожар.

Инцидент был снят у здания на улице Каландаришвили, однако военкомат там давно уже не работает, он сменил адрес. Мужчина и женщина скрылись.

Ранее появилось видео задержания учительницы русского языка, пытавшейся поджечь военкомат в Феодосии.