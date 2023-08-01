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16:43, 1 августа 2023Силовые структуры

Поджог военкомата в российском городе попал на видео

Забросавшие коктейлями Молотова военкомат в Улан-Удэ люди попали на видео

В Улан-Удэ мужчина и женщина забросали здание военкомата коктейлями Молотова. Видео, снятое очевидцами, публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мужчина вынимает из пакета в руках женщины бутылки с зажигательной смесью и кидает в здание. Начинается пожар.

Инцидент был снят у здания на улице Каландаришвили, однако военкомат там давно уже не работает, он сменил адрес. Мужчина и женщина скрылись.

Ранее появилось видео задержания учительницы русского языка, пытавшейся поджечь военкомат в Феодосии.

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    Любовь Ширижик
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