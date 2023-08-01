Задержание учительницы русского за попытку поджечь военкомат попало на видео

Появилось видео задержания учительницы, пытавшейся поджечь военкомат в Феодосии

Появилось видео задержания учительницы русского языка, пытавшейся поджечь военкомат в Феодосии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На кадрах женщина выходит из здания на улицу. Сначала она не спеша идет, но затем выбегают двое полицейских, чтобы схватить ее. Тогда россиянка ускоряется, однако ее задерживают.

Ранее стало известно, что в Феодосии задержали 51-летнюю россиянку, бросившую коктейль Молотова в здание военкомата. Вечером 29 июля женщина достала из авоськи бутылку с зажигательной смесью и бросила в здание. До цели зажигательный заряд не долетел. От разлившейся горючей смеси загорелся асфальт и обувь диверсантки.

На допросе она рассказала, что получила задание на поджог военкомата он некоего куратора в Тelegram.