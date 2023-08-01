В ООН призвали прекратить атаки беспилотников на Москву

Представитель ООН Хак призвал прекратить атаки беспилотников на Москву

Атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены. К этому призвал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, сообщает ТАСС.

«У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», — сказал он.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-Сити» попал дрон. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что серьезных разрушений в результате инцидента нет — незначительные повреждения получили фасады двух офисных башен.