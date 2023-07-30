SHOT опубликовал видео последствий атаки беспилотников на «Москву-сити»

Видео: Telegram-канал SHOT

Последствия атаки беспилотников на «Москву-сити» попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Взрывом выбило окна на 11 этаже. Обломки беспилотника и стекла лежат около входа в здание.

Отмечается, что пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ранним утром 30 июля в башню «Москвы-сити» попал украинский беспилотник. Информацию об атаке подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Министерство обороны России сообщило о том, что была пресечена попытка террористической атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами на Москву. В ведомстве уточнили, что два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москвы-сити».