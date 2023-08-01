Задержание ФСБ подростка за приготовление к поджогу школы попало на видео

В сети появилось видео задержания ФСБ подростка, планировавшего взорвать школу

ФСБ показала видео задержания 15-летнего подростка, планировавшего взорвать школу. Запись публикует RT на русском.

На кадрах видно, как мальчика ведут в наручниках в отделение.

Ранее стало известно, что в Самарской области юного местного жителя заподозрили в приготовлении к поджогу школы.

С 2022 года по 2023 год фигурант после просмотра в интернете видеозаписей об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы в школах, решил совершить в школе теракт. Он запланировал поджечь школу. Подросток изготовил самодельное оружие и купил зажигательную смесь.

В настоящее время школьник находится под домашним арестом. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к совершению поджога, устрашающего население.

