Сотруднику украинского военкомата вручили подозрение в помощи уклонистам

В Винницкой области военному вручили подозрение за помощь уклонистам от призыва

В Винницкой области Украины военнослужащему военкомата вручили подозрение в содействии уклонению от призыва. Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора республики.

Сотрудника военкомата удалось задержать при получении двух тысяч долларов. За эти деньги он обещал помочь с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Его отправили под домашний арест.

Ранее трем депутатам Киевсовета вручили подозрения в уклонении от призыва. По информации украинского издания LIGA.net, речь идет о двух депутатах из фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Игоре Хацевиче и Олеге Левченко и еще одном депутате из фракции мэра Киева Виталия Кличко УДАР Михаиле Терентьеве.