Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:17, 1 августа 2023Бывший СССР

Сотруднику украинского военкомата вручили подозрение в помощи уклонистам

В Винницкой области военному вручили подозрение за помощь уклонистам от призыва

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Винницкой области Украины военнослужащему военкомата вручили подозрение в содействии уклонению от призыва. Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора республики.

Сотрудника военкомата удалось задержать при получении двух тысяч долларов. За эти деньги он обещал помочь с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Его отправили под домашний арест.

Ранее трем депутатам Киевсовета вручили подозрения в уклонении от призыва. По информации украинского издания LIGA.net, речь идет о двух депутатах из фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Игоре Хацевиче и Олеге Левченко и еще одном депутате из фракции мэра Киева Виталия Кличко УДАР Михаиле Терентьеве.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    В мире стали тратить меньше времени на работу

    Швеция усилила пограничный контроль после акций сожжения Корана

    США оценили влияние России на госпереворот в Нигере

    Огромный паук позвонил в дверь и напугал спящую пару

    Российского военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

    В Киеве отреагировали на задержание украинки в Грузии

    Стало известно о разлившихся контейнерах с кислотой в Москве

    Россиян предупредили о росте цен на некоторые иномарки

    В России ответили на призыв Евросоюза не эскалировать СВО из-за атак на Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости