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10:46, 1 августа 2023Бывший СССР

Депутатам Киевсовета вручили подозрения в уклонении от призыва

ГБР Украины вручило подозрения в уклонении от призыва трем депутатам Киевсовета

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Госбюро расследований Украины вручило подозрения в уклонении от воинской службы трем депутатам Киевсовета. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины в своем Telegram-канале.

По информации украинского издания LIGA.net, речь идет о двух депутатах из фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Игоре Хацевиче и Олеге Левченко. Еще один депутат из фракции мэра Киева Виталия Кличко УДАР Михаил Терентьев.

Следствие считает, что трое депутатов и еще одна помощница в течение года не являлись на место службы. У них были оформлены командировки в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

Ранее стало известно, что на Украине появится электронный реестр резервистов для контроля за их передвижением и борьбы с коррупцией в военкоматах. Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона.

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    Александр Слабиев
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