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19:45, 1 августа 2023Мир

Британского премьера высмеяли на пивном фестивале

Sky News: премьера Великобритании Риши Сунака высмеяли на пивном фестивале

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака публично высмеяли на пивном фестивале в Лондоне. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Отмечается, что премьер посетил мероприятие в связи с продвижением нового закона об изменении акцизов на алкогольную продукцию. С 1 августа величина налога будет зависеть от объемной доли спирта в напитке, что приведет к повышению цен на крепкий алкоголь и, соответственно, к их падению на слабоалкогольные напитки.

«Премьер-министр, какая ирония, что вы повышаете акцизы на алкоголь в день, когда сами наливаете пиво», — выкрикнул из толпы мужчина. Один из посетителей фестиваля и вовсе заявил, что Сунак «имел наглость прийти и налить пинту ради пиара».

Ранее Сунак лично принял участие в операции службы иммиграционного контроля в Лондоне. По словам премьера, его участие в рейде мотивировано желанием исполнить свое обещание побороть нелегальную миграцию в Великобритании.

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    Глеб Бажуткин
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