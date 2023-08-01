Против россиян с 44 килограммами наркотиков возбудили новое дело

МВД возбудило новое дело после изъятия под Владимиром у ОПГ 44 кг наркотиков

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении шести россиян и четырех граждан стран ближнего зарубежья, у которых было изъято 44 килограмма наркотиков из подпольной лаборатории во Владимирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчинам вменяется организация преступного сообщества и участие в нем. Им предъявлены обвинения в сбыте наркотиков. По версии следствия, они создали нарколабораторию в частном доме в Кольчугинском районе. Ее ликвидировала полиция в октябре 2022 года. Об успешной спецоперации сообщал глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме.

Тогда силовики изъяли 44 килограмма N-метилэфедрона.

Организаторами группировки являются двое мужчин, которые сейчас находятся в розыске. При этом силовикам удалось задержать троих работников лаборатории, четверых водителей и закладчиков тайников с наркотиками.

По версии следствия, один из фигурантов на полученные от деятельности нарколаборатории деньги купил машину стоимостью 2,9 миллиона рублей и оформил ее на подставное лицо. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 174.1. («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.