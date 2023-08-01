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09:49, 1 августа 2023Силовые структуры

Российскую учительницу задержали при попытке поджечь военкомат

Мошенники обманом заставили учительницу поджечь военкомат в Воронежской области

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Воронежской области полицейские задержали 24-летнюю учительницу истории при попытке поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина пошла на преступление по указке телефонных мошенников. Ей позвонили якобы сотрудники Центробанка и убедили, что на ее имя неизвестные оформляют кредиты. Затем с ней связался «сотрудник правоохранительных органов», который обманом заставил изготовить коктейль Молотова и метнуть его в военкомат в городе Россошь, где якобы скрываются преступники.

В результате начался пожар, его оперативно потушили. Площадь возгорания составила около шести квадратных метров, уточняет Telegram-канал Shot. У педагога была с собой вторая бутылка с зажигательной смесью.

В отношении нее полиция проводит проверку.

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    Любовь Ширижик
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