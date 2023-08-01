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08:36, 1 августа 2023Наука и техника

В НАСА получили сигнал от потерянного Voyager-2

В НАСА получили сигнал от зонда Voyager-2, аппарат находится в рабочем состоянии

Фото: NASA / Reuters

В НАСА заявили, что получили сигнал от зонда Voyager-2, связь с которым была потеряна в июле. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте управления.

«Сеть дальней космической связи НАСА приняла несущий сигнал от Voyager-2», — говорится в сообщении.

Как отметили в НАСА, это позволяет прийти к выводу, что космический аппарат находится в хорошем состоянии.

В июне 2022 года в НАСА сообщали о планах отключить некоторые системы зондов Voyager-1 и Voyager-2, чтобы сохранить их работоспособность до 2030 года. По оценкам некоторых специалистов, срок службы устройств может закончиться уже в 2025 году, поскольку плутоний, который используется в качестве топлива, разлагается слишком быстро.

В июле 2022 года сообщалось, что у космического зонда Voyager-1 отказала электроника, у специалистов не получается устранить неисправности.

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    Марина Совина
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