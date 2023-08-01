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11:38, 1 августа 2023Бывший СССР

Медик ВСУ назвал замену герба на монументе «Родина-мать» пустой тратой денег

Медик ВСУ Прилипенко: замена герба на монументе «Родина-мать» снижает дух солдат

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Замена герба на монументе «Родина-мать» в Киеве снижает боевой дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный медик Виктор Прилипенко в интервью изданию Politico.

Он назвал траты на установку украинского герба нецелесообразными, поскольку в это время на фронте не хватает ударных и разведывательных беспилотников. «Такие траты также негативно сказываются на боевом духе солдат», — сказал медик.

По его словам, военные расценивают замену герба как «пустую трату денег» и симптомом отсутствия государственной стратегии для гражданских расходов.

Ранее украинский скульптор Алексей Пергаменщик, который ранее работал над гербом страны в виде трезубца, призвал сохранить герб СССР с монумента «Родины-матери» в Киеве и разместить его в темном помещении под монументом.

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    Алевтина Запольская
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