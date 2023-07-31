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12:06, 31 июля 2023Культура

Украинский скульптор призвал сохранить герб СССР с монумента «Родины-матери»

Скульптор Пергаменщик настаивает, чтобы герб СССР с «Родины-матери» сохранили

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский скульптор Алексей Пергаменщик, который ранее работал над гербом страны в виде трезубца, призвал сохранить герб СССР с монумента «Родины-матери» в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я настаиваю, чтобы советский герб сохранили. Я бы посоветовал его разрезать по швам, затем снова сварить и разместить в темном помещении под "Родиной-Матерью", там есть большой темный зал», — отметил монументалист.

Он добавил, что демонтаж советского герба начнется уже на этой неделе, а новый будет весить так же, как и предыдущий, 400 килограммов.

Ранее сообщалось, что демонтаж приурочен к празднованию Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа. Взамен советского герба на щит скульптуры планируют нанести украинский трезубец. Киевские власти собираются также переименовать статую «Родина-мать» в «Украину-мать».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что памятник переименуют, потому что не могут снести. «П — принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать», — написала дипломат.

Ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что советские памятники в Латвии надо было снести еще в 1990-х годах.

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    Анастасия Астахова
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