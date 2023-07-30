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16:28, 30 июля 2023Бывший СССР

В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»

На монументе «Родина-мать» в Киеве начали демонтаж советского герба

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать». Об этом в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Ura.ru.

По данным издания, демонтаж приурочен к празднованию Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа. Взамен советского герба на щит скульптуры планируют нанести украинский трезубец. Киевские власти собираются также переименовать статую «Родина-мать» в «Украину-мать».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что памятник переименуют, потому что не могут снести. «П — принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать», — написала дипломат.

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на монументе «Родина-мать».

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    Владимир Седов
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