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13:50, 13 июля 2023Бывший СССР

На киевском монументе «Родина-мать» герб СССР заменят на украинский

На Украине разрешили заменить герб СССР на трезубец на монументе «Родина-мать» в Киеве

Фото: Michael Kudryavtsev / Russian Look / Globallookpress.com

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский на монументе «Родина-мать» в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства культуры страны.

13 июля инспекция выдала разрешение на «ремонт щита монумента», указывается в сообщении. Ожидается, что работы начнутся в ближайшее время.

В августе прошлого года сообщалось, что подготовительные работы, необходимые для демонтажа советского герба на монументе и замене его на трезубец, закончат к концу года, сам герб уберут в 2023 году.

Перед этим на Украине запускали опрос о дальнейшей судьбе герба. Он предполагал три варианта ответа: оставить все как есть, снять герб или заменить его. Убрать советский герб с памятника предлагали еще в 2020 году.

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    Антон Похиляк
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