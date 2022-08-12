На Украине назвали дату демонтажа герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве

На Украине заявили о демонтаже герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве в 2023 году

Подготовительные работы, необходимые для демонтажа герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве, закончат к концу этого года, сам герб уберут в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

«Думаю, к концу этого года сможем провести технические и проектные работы, для этого у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году», — заявил Ткаченко.

Голосование о дальнейшей судьбе герба СССР на щите монумента «Родина-мать» на Украине запустили в начале июля. Опрос предполагал три варианта ответа: оставить все как есть, снять герб или заменить его на тризуб. А 21 июля опубликовали результаты голосования: большинство принявших в опросе украинцев высказались за снятие герба СССР и замену его на герб Украины — тризуб.