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Украинцы проголосовали за снятие герба СССР с монумента «Родина-мать»

Украинцы проголосовали за замену герба СССР на тризуб на монументе «Родина-мать» в Киеве

Фото: Mir09info / Wikimedia

По результатам опроса в приложении «Дия» («Действие» — прим. Ленты.ру) около 85 процентов украинцев высказались за замену герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве на государственный герб Украины — тризуб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Да, мы могли все сделать без консультаций с общественностью. Сделать по своему усмотрению. Но я уверен, что диалог с обществом — крайне важен», — написал Ткаченко. Всего в голосовании приняло участие около 780 тысяч человек.

Опрос был запущен в начале июля и предполагал три варианта ответа: оставить все как есть, снять герб или заменить его на тризуб.

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Василий Мека
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