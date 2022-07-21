Украинцы проголосовали за снятие герба СССР с монумента «Родина-мать»

Украинцы проголосовали за замену герба СССР на тризуб на монументе «Родина-мать» в Киеве

По результатам опроса в приложении «Дия» («Действие» — прим. Ленты.ру) около 85 процентов украинцев высказались за замену герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве на государственный герб Украины — тризуб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Да, мы могли все сделать без консультаций с общественностью. Сделать по своему усмотрению. Но я уверен, что диалог с обществом — крайне важен», — написал Ткаченко. Всего в голосовании приняло участие около 780 тысяч человек.

Опрос был запущен в начале июля и предполагал три варианта ответа: оставить все как есть, снять герб или заменить его на тризуб.