Захарова прокомментировала переименование монумента «Родина-мать» в Киеве

Захарова: монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют, потому что не могут снести

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала инициативу по переименованию монумента «Родина-мать» в Киеве. По ее словам, памятник переименуют, потому что не могут снести.

«П — принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать», — написала дипломат.

Ранее генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук рассказал, что находящийся в Киеве монумент «Родина-мать» планируют переименовать в «Украина-мать». По его словам, для смены названия имеются все основания и данный шаг не будет являться простой формальностью.

Также стало известно, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на монументе «Родина-мать».