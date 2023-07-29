Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:45, 29 июля 2023Мир

Захарова прокомментировала переименование монумента «Родина-мать» в Киеве

Захарова: монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют, потому что не могут снести
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала инициативу по переименованию монумента «Родина-мать» в Киеве. По ее словам, памятник переименуют, потому что не могут снести.

«П — принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать», — написала дипломат.

Ранее генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук рассказал, что находящийся в Киеве монумент «Родина-мать» планируют переименовать в «Украина-мать». По его словам, для смены названия имеются все основания и данный шаг не будет являться простой формальностью.

Также стало известно, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на монументе «Родина-мать».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Анонсированы важные заявления Путина

    Путин отказался считать своим делом управление войсками

    Путин заявил о невозможности выполнить пункт о прекращении огня за Украину

    Путин вспомнил отношения России и Африки времен СССР

    Путин заявил об искреннем желании Африки закончить конфликт на Украине

    Путин рассказал об отношении африканских стран к России

    Путин заявил об огромном потенциале стран Африки

    Захарова прокомментировала переименование монумента «Родина-мать» в Киеве

    Семака удалили после матча с «Ростовом»

    Авиация коалиции США 23 раза опасно сблизилась с российскими самолетами в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости