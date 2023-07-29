Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют

Монумент «Родина-мать» в Киеве планируют переименовать в «Украина-мать»

Генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук рассказал, что находящийся в Киеве монумент «Родина-мать» планируют переименовать в «Украина-мать». Его слова приводит «Украинское радио».

«У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать"», — заявил он.

Савчук заверил, что для смены названия имеются все основания и данный шаг не будет являться простой формальностью. Он также выразил надежду на то, что данное решение будет утверждено Министерством культуры страны до 24 августа — Дня независимости Украины.

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