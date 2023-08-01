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22:33, 1 августа 2023Мир

В США не увидели угроз для НАТО со стороны ЧВК «Вагнер»

Белый дом: США не видят угроз для безопасности НАТО со стороны ЧВК «Вагнер»

Фото: Pixabay

США не видят угроз для безопасности Польши или других европейских стран НАТО со стороны частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

По его словам, Вашингтону неизвестно о каких-либо конкретных угрозах, однако Соединенные Штаты продолжают внимательно за этим следить.

Кирби напомнил о приверженности США пятой статье Устава НАТО и готовности защищать каждый дюйм территории. «Но опять-таки нет свидетельств того, что "Вагнер" представляет такую угрозу альянсу», — добавил он.

По словам чиновника, Соединенные Штаты не могут дать точную картину географического распределения сил ЧВК «Вагнер». В Вашингтоне считают, что часть подразделений переместилась в Африку, некоторые — в Белоруссию, еще часть остается на Украине, хотя и не оказывают, по мнению координатора в СНБ, никакого воздействия на ход боевых действий.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись к границе Белоруссии и Польши. Он предположил, что военные ЧВК могут маскироваться под белорусских пограничников, чтобы помогать проникать на территорию Польши нелегальным мигрантам.

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    Марина Совина
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