В США не увидели угроз для НАТО со стороны ЧВК «Вагнер»

Белый дом: США не видят угроз для безопасности НАТО со стороны ЧВК «Вагнер»

США не видят угроз для безопасности Польши или других европейских стран НАТО со стороны частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

По его словам, Вашингтону неизвестно о каких-либо конкретных угрозах, однако Соединенные Штаты продолжают внимательно за этим следить.

Кирби напомнил о приверженности США пятой статье Устава НАТО и готовности защищать каждый дюйм территории. «Но опять-таки нет свидетельств того, что "Вагнер" представляет такую угрозу альянсу», — добавил он.

По словам чиновника, Соединенные Штаты не могут дать точную картину географического распределения сил ЧВК «Вагнер». В Вашингтоне считают, что часть подразделений переместилась в Африку, некоторые — в Белоруссию, еще часть остается на Украине, хотя и не оказывают, по мнению координатора в СНБ, никакого воздействия на ход боевых действий.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись к границе Белоруссии и Польши. Он предположил, что военные ЧВК могут маскироваться под белорусских пограничников, чтобы помогать проникать на территорию Польши нелегальным мигрантам.

