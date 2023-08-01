Выходцы из России заполонили армию Израиля

Выходцев из России оказалось больше всего среди новобранцев израильской армии

Выходцев из России оказалось больше всего среди новобранцев израильской армии. Почти 500 новых солдат являются недавними иммигрантами. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что Россия – страна происхождения большинства солдат-иммигрантов. В первую пятерку стран происхождения солдат-иммигрантов входят Россия, США, Эфиопия, Украина и Франция. Среди стран, из которых иммигрировал только один солдат, — Эстония, Южная Корея, Греция, Мартиника, Парагвай, Конго и Румыния.

Ранее бизнесмен, мультимиллионер, создатель сети Cofix и других стартапов Ави Кац заявил, что Израиль на самом деле существует благодаря России. «Говоря о связи нашей страны с Россией, не могу не вспомнить то, что именно благодаря СССР, России существует государство Израиль. Все главы правительства нашей страны с первого дня ее существования имели российские корни», — высказался он. По словам бизнесмена, люди из всех республик СССР создавали государство Израиль.

Кац также отметил, что единственный раз в ООН Россия и США проголосовали одинаково, когда речь шла о создании государства Израиль.