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10:05, 1 августа 2023Мир

Выходцы из России заполонили армию Израиля

Выходцев из России оказалось больше всего среди новобранцев израильской армии

Фото: Amir Cohen / Reuters

Выходцев из России оказалось больше всего среди новобранцев израильской армии. Почти 500 новых солдат являются недавними иммигрантами. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что Россия – страна происхождения большинства солдат-иммигрантов. В первую пятерку стран происхождения солдат-иммигрантов входят Россия, США, Эфиопия, Украина и Франция. Среди стран, из которых иммигрировал только один солдат, — Эстония, Южная Корея, Греция, Мартиника, Парагвай, Конго и Румыния.

Ранее бизнесмен, мультимиллионер, создатель сети Cofix и других стартапов Ави Кац заявил, что Израиль на самом деле существует благодаря России. «Говоря о связи нашей страны с Россией, не могу не вспомнить то, что именно благодаря СССР, России существует государство Израиль. Все главы правительства нашей страны с первого дня ее существования имели российские корни», — высказался он. По словам бизнесмена, люди из всех республик СССР создавали государство Израиль.

Кац также отметил, что единственный раз в ООН Россия и США проголосовали одинаково, когда речь шла о создании государства Израиль.

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    Виктория Кондратьева
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