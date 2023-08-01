Захарова оценила заявление США о прекращении договоренностей по зерновой сделке

Захарова: договор о содействии экспорту в зерновой сделке не работал по вине США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что договоренности по зерновой сделке о содействии экспорту российских удобрений и продовольствия больше не работают.

По ее мнению, этот договор не работал по вине США, которые способствовали тому, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России.

«Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках "сделки"», — подчеркнула дипломат.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что после выхода России из зерновой сделки договоренности об оказании содействия экспорту удобрений прекращают свое действие.

