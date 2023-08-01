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07:34, 1 августа 2023Бывший СССР

Украине рассказали правду о ее новом «чудо-оружии»

Business Insider: Россия научилась справляться с западными ракетами Storm Shadow

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Российские войска научились справляться с западными дальнобойными ракетами Storm Shadow, которые применяет Украина, и нейтрализовать их влияние. На эту сокрушительную правду нужно открыть глаза, рассказал Business Insider.

«С удручающей регулярностью новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается», — пишет издание.

Уточняется, что способность ВС РФ к нейтрализации Storm Shadow может быть связана с их адаптацией к работе РСЗО HIMARS, в том числе за счет радиоэлектронной борьбы и передислокации штабов и логистических объектов за пределы досягаемости ракет.

Издание отметило, что значительных ударов по российским войскам с момента внедрения ракет Storm Shadow не было зафиксировано.

В конце июля ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow. Однако все они были сбиты российскими системами ПВО.

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    Александра Синицына
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