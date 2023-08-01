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21:20, 1 августа 2023Среда обитания

Россиянам дали советы по спасению от жары в квартире

Врач Ким: для спасения от жары в квартире чаще проводите влажную уборку

Фото: Vruyr Martirosyan / Unsplash

Для того чтобы спастись от жары в квартире, необходимо чаще проводить в помещении влажную уборку — это позволит охладить его. Такой совет россиянам дал врач-педиатр Дмитрий Ким, его слова передает издание «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что для спасения от жары можно использовать кондиционеры. Однако он добавил, что не все эти приспособления обновляют воздух — многие гоняют один и тот же по кругу. По этой причине Ким порекомендовал открывать окна, чтобы в квартиру проникал свежий воздух. «Для создания сквозняка нужно открывать все окна и двери в помещении», — пояснил врач. Кроме того, в случае жары он посоветовал принимать прохладный душ.

В июне строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что в качестве способа защиты квартиры в период жары необходимо утром закрыть окна плотными шторами или жалюзи.

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    Полина Кислицына
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