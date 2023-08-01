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13:52, 1 августа 2023Россия

41-летней петербурженке выбили зубы после ссоры ее дочери с одноклассницей

«Фонтанка»: петербурженке выбили зубы после ссоры ее дочери с одноклассницей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 41-летней женщине выбили зубы в метро на станции «Парк Победы» после ссоры ее дочери с одноклассницей. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, на петербурженку напали днем 31 июля. В это время она с ребенком спускалась по эскалатору. Зачинщиком, по ее словам, был мужчина, который начал конфликт в присутствии своей семьи.

«На эскалаторе мы оказались одновременно и рядом, тут и выяснилось, что супруга мужчины — мама одноклассницы моей дочери. У девочек были разногласия в школе», — пояснила пострадавшая.

Женщина сделала замечание семье, после чего мужчина якобы стал наносить ей удары кулаками по лицу и телу. При этом его жена, по словам жительницы Петербурга, помогала и била ее кулаками и сумкой.

Позже врачи диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Также ей придется вставлять зубы.

Петербурженка после конфликта обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летний школьник попал в больницу с сотрясением мозга после драки со старшим братом из-за оладий.

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    Анна Щербакова
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