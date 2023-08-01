Мать челябинского маньяка рассказала об отношениях сына с пленницей

Мать челябинского маньяка заявила, что девушка жила в их доме добровольно

Мать челябинского маньяка, обвиняемая в том, что она вместе с сыном на протяжении 14 лет удерживала в плену молодую россиянку, рассказала об отношениях сына с девушкой. Соответствующее видео во вторник, 1 августа, публикует Telegram-канал Shot.

72-летняя Валентина Ческидова запечатлена за решеткой в зале суда Челябинска во время избрания ей меры пресечения на время расследования. Пенсионерка заявила журналистам, что женщина жила в их доме добровольно и могла покинуть его в любой момент. «У нас постоянно все двери открыты. Проходите, выбегай!» — рассказала она.

Ранее сообщалось, что суд арестовал державшего пленницу 14 лет челябинского маньяка до 30 сентября.