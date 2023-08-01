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14:17, 1 августа 2023Силовые структуры

Челябинского маньяка взяли под стражу

Суд арестовал державшего пленницу 14 лет челябинского маньяка до 30 сентября
Начало событий в новости Доставленный в суд челябинский маньяк попал на видео

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Суд арестовал челябинского маньяка, державшего в плену молодую женщину 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу до 30 сентября.

Ранее доставленный в суд Владимир Чискидов рассказывал судье о том, что был судим и судимость была погашена. Заседание проходило в закрытом режиме.

1 августа следователи предъявили обвинение в похищении людей и изнасиловании Чискидову и его матери-пенсионерке. Суд также должен рассмотреть вопрос о ее аресте.

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    Любовь Ширижик
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