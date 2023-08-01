СК предъявило обвинение державшим 14 лет в плену россиянку мужчине и его матери

Державшим 14 лет в плену россиянку пенсионерке и сыну предъявили обвинение

В Челябинской области следователи предъявили обвинение в похищении людей, убийстве и изнасиловании россиянину и его матери-пенсионерке. Об этом во вторник, 1 августа, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Следователи направили в суд ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Молодая россиянка, прожившая в плену у смолинского маньяка 14 лет, рассказала следователям о систематических избиениях. 31 июля сообщалось, что женщина сбежала от жителя челябинской деревни Смолино, когда его увезли в психбольницу из-за обострения состояния.

Ей было 19 лет, когда она познакомилась со своим мучителем. Он угостил ее алкоголем, потом пригласил к себе, после чего похитил. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины. В настоящее время он находится под наблюдением психиатров.