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13:49, 31 июля 2023Силовые структуры

Стали известны детали 14-летнего плена россиянки

Челябинец 14 лет издевался над пленницей, у него нашли порно и фаллоимитатор
Начало событий в новости Находившаяся 14 лет в плену у маньяка россиянка рассказала подробности побега

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Молодая женщина, которая провела 14 лет в плену у жителя Челябинска, выросла в детдоме. Такие детали «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Стало известно, что девушка вела асоциальный образ жизни, а когда ей было 19 лет, она познакомилась со своим мучителем. Он ее угостил алкоголем, потом пригласил к себе, после чего похитил. У пленницы есть сестра, которая также жила в детдоме, других родственников у них нет. Позже сестра пыталась найти оказавшуюся в плену девушку, подала в правоохранительные органы заявление о пропаже человека, но розыск не увенчался успехом.

Сестра рассказала «360», что челябинец издевался и бил пленницу, сделав из нее прислугу. В результате 14-летнего заточения у женщины имеются серьезные проблемы с психикой. Мужчина также подвергал ее сексуальному насилию. Силовики нашли у него при обыске различные предметы сексуального характера, фаллоимитаторы и диски с порно, отмечает Ura.ru.

Ранее 31 июля сообщалось, что женщина сбежала из плена, в котором провела 14 лет. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Он сейчас находится в психбольнице.

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    Любовь Ширижик
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