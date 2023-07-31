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11:22, 31 июля 2023Силовые структуры

Находившаяся 14 лет в плену у маньяка россиянка рассказала подробности побега

Сбежавшая после 14 лет плена россиянка рассказала о жизни с маньяком

Кадр: Telegram-канал Baza

Сбежавшая от маньяка после 14-лет плена россиянка рассказала подробности о своем побеге. Рассказ девушки, в понедельник, 31 июля, в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

По словам пленницы, бежать ей помогла мать маньяка. После того, как он в очередной раз сильно напился и пригрозил матери ножом, пенсионерка вызвала психиатрическую помощь и сообщила пленнице, что это ее единственный шанс для побега. Почти все время пленения женщина находилась в запертой комнате. Маньяк часто бил ее по голове, а когда уходил, заклеивал рот скотчем и пристегивал наручниками к балке.

Иногда он выпускал свою пленницу для работы по дому, заставляя помогать матери с уборкой и готовкой. О происходящем на территории домовладения никто не знал. Хозяин не общался с соседями и редко покидал участок. Пленница вспоминает, что никогда не предпринимала попыток побега, поскольку маньяк регулярно ходил за ней с ножом.

О происходящем в поселке Смолино Челябинской области, где мужчина на протяжении 14 лет насильно удерживал похищенную женщину, стало известно 31 июля. Похищение произошло в 2009 году. Однако сестра пропавшей написала заявление в полицию лишь в 2023 году и указала на похитителя.

В данный момент мужчина находится в психиатрической больнице, сообщил собеседник издания. Против него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ.

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    Владимир Седов
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