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08:42, 31 июля 2023Силовые структуры

В Челябинской области мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину

Ura.ru: под Челябинском мужчина 14 лет удерживал в своем доме похищенную женщину

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В поселке Смолино Челябинской области мужчина на протяжении 14 лет насильно удерживал похищенную женщину. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, похищение произошло в 2009 году. Однако сестра пропавшей написала заявление в полицию лишь в 2023 году и указала на похитителя, отметил он. Кроме того, она также рассказала правоохранителям об убийстве похитителем другой женщины, которое произошло в период с 2010 по 2011 годы. В ходе проверки данная информация подтвердилась, пропавшая в 2009 году женщина нашлась в доме мужчины.

В данный момент мужчина находится в психиатрической больнице, сообщил собеседник издания. Против него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Техас похитил женщину и четыре года держал ее взаперти в трейлере с зарешеченными окнами.

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    Марина Совина
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