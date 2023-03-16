Женщина сумела сбежать от маньяка спустя четыре года после похищения

KTRK: мужчина похитил женщину и четыре года держал ее взаперти

Житель американского штата Техас похитил женщину и четыре года держал ее взаперти в трейлере с зарешеченными окнами. Об этом сообщает KTRK.

Полиция предъявила обвинение 42-летнему Аврааму Браво Сегуре после того, как он похитил 32-летнюю женщину и четыре года незаконно удерживал ее в заточении в закрытом на навесной замок трейлере.

Жертва, чье имя не разглашается, сумела позвонить с телефона маньяка из трейлера и позвать на помощь, пока ее похититель был на работе. Она заявила, что мужчина угрожал ей убийством и у нее не было возможности сбежать.

Замок, на который похититель запирал трейлер, был настолько крепкий, что пожарные не сумели вскрыть его при помощи болторезов. Они смогли высвободить узницу только после того, как разрезали решетки на окнах. В трейлере мужчины полиция обнаружила три пистолета.

Сегура был задержан и содержится в тюрьме с возможностью выйти под залог в 150 тысяч долларов (11,2 миллиона рублей). В ходе первого судебного слушания он отрицал обвинения. Друг мужчины Усилсаул Контрерас рассказал, что видел Сегуру и его жертву вместе: «Они иногда приходили к нам домой, когда мы устраивали вечеринки. У них все было хорошо. Не знаю, о чем все говорят».

Если мужчину отпустят под залог, он должен будет соблюдать несколько условий, в том числе находиться под домашним арестом. В 2006 году Сегура был судим из-за преступления, связанного с торговлей марихуаной.

Ранее сообщалось, что в США арестованы мужчина и две женщины, которые на год заперли девочку-подростка в спальне. В комнате, где жила девочка, правоохранители обнаружили накрытую простыней коробку с кроватными пружинами, которая заменяла узнице спальное место, и ведро с испражнениями.

