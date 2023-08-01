Доставленный в суд челябинский маньяк попал на видео

Державшего 14 лет в рабстве россиянку маньяка показали на видео

Державшего 14 лет в рабстве россиянку челябинского маньяка показали на видео. Ролик во вторник, 1 августа, в своем Telegram-канале публикует издание Mash.

На кадрах доставленный в суд для избрания меры пресечения Владимир Чискидов рассказывает судье о том, что ранее был судим и судимость была погашена. Мужчина в рубашке за решеткой, рядом с ним приставленный для охраны сотрудник правоохранительных органов. Заседание планируют провести в закрытом режиме.

1 августа следователи предъявили обвинение в похищении людей и изнасиловании Чискидову и его матери-пенсионерке.