Комик побывал в Израиле и назвал отличие местных жителей от россиян

Комик Айрапетов: в Израиле люди более свободны в общении, чем в России

Российский стендап-комик Андрей Айрапетов побывал в Израиле и поделился впечатлениями от поездки. В беседе с проектом «Книжный чел», запись которой доступна на YouTube, он назвал отличие местных жителей от россиян.

Айрапетов заявил, что остался в восторге от путешествия в Израиль. Комик также отметил, что израильтяне показались ему более свободными в плане межличностного общения и отношения к бытовым вещам, нежели россияне.

«Вот эта во мне русская, советская штука: "Я в гостях, холодильник нельзя открывать". Стесняюсь, а что подумают. (...) Ты уже в гостях, если что-то будет не так, тебе скажут. (...) У ребят в Израиле, как я понял, не предполагается, что они не смогут тебе сказать о том, что что-то для них ненормально», — привел он пример.

Ранее популярный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал любопытное, по его мнению, отличие россиян от американцев. Он выразил уверенность в том, что россияне куда более негативно относятся к спецслужбам, нежели люди в США.