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10:45, 2 августа 2023Бывший СССР

Алиев заявил об отсутствии у Азербайджана территориальных претензий к Армении

Алиев: у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии территориальных претензий к Армении, он ждет того же со стороны Еревана. Об этом пишет Интерфакс.

По словам Алиева, сейчас на повестке дня находятся вопросы о мире, и если в Армении хотят урегулирования конфликта, то это произойдет. «Потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении. И мы не хотим, чтобы у них были территориальные претензии к Азербайджану», — отметил он.

Алиев заявил, что «люди, которые живут в Карабахе, на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, — они живут в Азербайджане». Поэтому им надо выбрать — стать гражданами Азербайджана, как и другим этническим меньшинствам, или уехать оттуда.

Президент Азербайджана указал, что они не могут жить в статусе граждан Армении или в статусе граждан непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Такой подход, считает Алиев, есть и в других странах, которые борются с сепаратизмом.

Ранее МИД Армении заявил, что Азербайджан блокирует гуманитарную помощь для Карабаха в Лачинском коридоре. Там отметили, что в Баку не выполняют обязательное решение Международного суда ООН.

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    Александр Слабиев
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