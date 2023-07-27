Армения обвинила Азербайджан в блокировке гуманитарной помощи для Карабаха

МИД Армении: Азербайджан блокирует гуманитарную помощь для Карабаха в Лачинском коридоре

Конвой с гуманитарной помощью не может проехать через Лачинский коридор в Нагорный Карабах, так как власти Азербайджана не выполняют решение ООН. Заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян обвинил Баку в блокировке пропуска груза в Twitter.

«Гуманитарный конвой из Армении ждет въезда через Лачинский коридор в Нагорный Карабах. Пока Азербайджан не выполняет обязательного решения Международного суда ООН по обеспечению беспрепятственного доступа», — говорится в публикации. Кроме того, по его словам, с азербайджанской стороны звучали «циничные заявления, что игра окончена».

25 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о переговорах с Арменией и Азербайджаном. Глава ведомства выразил надежду, что переговоры с Ереваном и Баку продолжатся. По его словам, Москва предложила начать трехсторонний диалог по линии парламентариев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что заключение мирного договора между Баку и Ереваном может состояться уже в этом году. По его словам, Армении «пришлось сделать очень важное заявление» о признании границ Азербайджана, включая территорию Карабаха.