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09:08, 2 августа 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

Бразильская модель Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике GAL Floripa

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с фанатами снимками с пляжа. Соответствующие фотографии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ).

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала кадры, на которых она позирует в купальнике белого цвета из ассортимента ее собственного бренда GAL Floripa. При этом волосы знаменитость распустила, а от макияжа отказалась. Из аксессуаров на ней были массивные колье. Среди прочего она надела черные солнцезащитные очки.

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Подписчики восхитились фигурой манекенщницы в комментариях под публикацией. «Красотка», «Как всегда шикарна», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Самая лучшая», — высказывались многочисленные поклонники.

В июле американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала фото в откровенном образе и без макияжа. На размещенных снимках 56-летняя знаменитость запечатлена в бассейне. На ней надет слитный купальник розового цвета с глубоким декольте.

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    Карина Черных
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