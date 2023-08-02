Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в купальнике

Бразильская модель Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике GAL Floripa

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с фанатами снимками с пляжа. Соответствующие фотографии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ).

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала кадры, на которых она позирует в купальнике белого цвета из ассортимента ее собственного бренда GAL Floripa. При этом волосы знаменитость распустила, а от макияжа отказалась. Из аксессуаров на ней были массивные колье. Среди прочего она надела черные солнцезащитные очки.

Подписчики восхитились фигурой манекенщницы в комментариях под публикацией. «Красотка», «Как всегда шикарна», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Самая лучшая», — высказывались многочисленные поклонники.

В июле американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала фото в откровенном образе и без макияжа. На размещенных снимках 56-летняя знаменитость запечатлена в бассейне. На ней надет слитный купальник розового цвета с глубоким декольте.