Племянница Елизаветы II снялась в откровенном образе для журнала

Модель Амелия Виндзор снялась в комбинезоне с глубоким декольте для журнала

Британская модель и племянница Елизаветы II Амелия Виндзор снялась в откровенном образе для журнала Hello. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

На размещенном снимке 27-летняя дочь графа и графини Сент-Эндрюс, внучка герцога Кентского, позирует в классическом черном комбинезоне, оформленном глубоким декольте. Видно, что во время съемки девушка решила отказаться от бюстгальтера.

Кроме того, внешний вид манекенщицы дополнили серебряные серьги и колье с сияющими камнями. При этом визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в легкие локоны.

В июле американская писательница и дочь актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин Юнис снялась в откровенном виде и удивила подписчиков. 33-летняя женщина поделилась снимком из ванной комнаты, на котором она предстала перед зеркалом в комплекте нижнего белья. Он состоял из бюстгальтера в спортивном стиле и трусов на высокой посадке.